شاهد: القلق يعتري المجتمع الصهيوني والسبب..

العالم - غياهب الكيان

قال المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، في حديث لبرنامج "غياهب الكيان" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن كيان الاحتلال الاسرائيلي اصبح داخل الازمة وجودية على بعدين، ازمة تفكك داخل المجتمع الصهيوني لها علاقة ببنية المجتمع الصهيوني المبنية على التعددية، وأزمة تفكك الطبقة السياسية بمعنى ان المؤسسات داخل الكيان معرضة للانهيار.

واوضح عواضة، أن هناك اصطفاف حاد داخل الكيان الصهيوني بين قطبين، قطب رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو وحلفائه وقطب المعارضة بقيادة رئيس الحكومة السابق يائير لابيد، مشيرا الى أن الفارق البسيط الذي حصل في الاصوات والانتخابات، تم التعبير يعبر عنه من خلال الشارع، لذا ان الامور داخل الكيان ذاهبه بتجاه صدام اهلي.

واشار المتابع للشأن الاسرائيلي، الى أن الاتفاق بين المكونات الصهيونية كان حول رقابة الاداء السياسي بمعنى ان تكون هناك سلطة منعزلة عن الاداء السياسي تقوم بمراقبة الاداء، ولكن نتنياهو يريد تخطي هذه المعادلة ما يثير غضب مكونات المجتمع الصهيوني.

وحول العنف داخل الكيان الصهيوني، قال عواضة، إن الكيان الصهيوني مبني على العنف، ما ادى الى زيادة العنف في السنوات الاخيرة، حيث اصبح العنف يمارس في الشوارع والمدارس، والمؤسسات، مشيرا الى أن الانقسام السياسي الحاصل بداخل الكيان وعلى مستوى الشارع الصهيوني وتحول الى صدام عنيف سيؤدي الى انهيار الكيان.

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