وزارة الصحة الفلسطينية: الوضع في مخيم جنين حرج للغاية + فيديو

العالم – فلسطين

إشتباكات عنيفة شهدها مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلةلإ عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم في ساعات الصباح الباكر، والحصيلة ارتقاء عدد من الشهداء في صفوف الفلسطينيين بينهم امرأة مسنة، إلى جانب سقوط جرحى.

مصادر فلسطينية قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشرت في عدة أحياء قبل أن تعتلي أسطح المنازل في المخيم، الأمر الذي استدعى رد الشبان الفلسطينيين واندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.

كتائب القسام أكدت أن مجاهديها وفصائل المقاومة خاضوا معاركة شرسة مع قوات الاحتلال واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.

إنسانيا حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن الوضع في المخيم حرج للغاية، وقالت إنها تبلغت من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلاؤها.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك أكدت حركة حماس أن جيش الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وقوى المقاومة تقود معركة كبيرة في جنين.

هذا فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن المقاومة جاهزة في كل مكان ومستعدة للمواجهة، والاحتلال يتحمل تبعات عدوانه على جنين.

أما حركة فتح إقليم القدس فدعت إلى حداد وغضب ونفير شعبي في جميع أنحاء القدس دعماً لمخيم جنين.

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