كييف تطالب بصواريخ بعيدة المدى، وأوروبا قد تسلمها ذخائر عنقودية + فيديو

العالم – الأزمة الأوكرانية

فصل تصعيدي جديد تدخله الحرب في أوكرانيا مع تزويدها بأسلحة فتاكة مثل دبّابات ليوبارد 2 الألمانية ودبابات آبرامز الأميركية وسط مساع دولة أوروبية تسليم كييف ذخائر عنقودية المحظورة أمميا ومطالبة أوكرانية بالمزيد.

وفي خطاب فيديو قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "أشكر جميع حلفائنا على استعدادهم لمنحنا دبابّات حديثة لا غنى عنها.. كما يجب السماح بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، هذا أمر مهمّ.. يجب علينا أيضاً توسيع تعاوننا في مجال المدفعية وإتاحة إرسال طائرات مقاتلة".

وفيما لم تكتف كييف حتى الآن وتطالب بالمزيد دخلت على الخط أسلحة محظورة أمميا.. مسؤول أوروبي قال لوكالة فرانس برس إنّ حكومتَه وافقتْ على ارسال شِحْنة تطلبها كييف من الذخائر العنقودية، بانتظار الحصول على إذن من ألمانيا لمشاركتها في إنتاجِ هذا النوع من الأسلحة، فيما برر الخطوةَ بأنّ هذه الذخائرَ أصبحتْ أكثرَ تقدّماً وأضرارها لم تَعُدْ كبيرةً كما في السابق.

يأتي هذا بعد ساعات من موافقة ألمانيا على تزويد الأوكرانيين بدبابات ليوبارد 2 إثر ضغوط من دول أخرى في حلف الناتو وذلك بموجب توافُق مع الولايات المتحدة على تسليم دبّابات أم 1 أبرامز الأميركية أيضاً بالمُوازاة.. خطوة قالت برلين إنها جاءت بالتنسيق مع باريس، كما تزامنت مع إعلان فرنسا والنروج وفنلندا وبريطانيا وبولندا وإسبانيا خططا مشابهة لإرسال دبابات إلى أوكرانيا.

غير أن موسكو قللت من فاعلية الإمدادات العسكرية الجديدة لكييف وقالت إن الدبّابات الأميركية والألمانية ستحترق مثل غيرها، كما اعتبرت أن هذا الأمر جزء من مخطط مسبق لشن حرب على البلاد وإن الولايات المتحدة تجر أوروبا إلى حرب كبيرة.

ميدانيا أعلن الجيش الأوكراني حالة التأهب القصوى في عموم أراضي البلاد، داعيا السكان إلى الحذر فيما أعلن مسؤولون في دونيتسك سيطرة القوات الروسية على بلدة جنوب مدينة باخموت في المقاطعة ودخولها مدينة أوغليدار جنوب دونيتسك وتعزيز مواقعها في ضواحيها.

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