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صحيفة غربية تكشف سبب ضم 'رونالدو' الى النصر السعودي

صحيفة غربية تكشف سبب ضم 'رونالدو' الى النصر السعودي
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن سعي السعودية لتعزيز صورتها في الخارج من أبرز دوافع التعاقد مع نجم كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، وهو ما دفع جماعات حقوق الإنسان إلى انتقاد "الغسيل الرياضي" لسمعة المملكة.

العالم - السعودية

وذكرت الصحيفة، في مقال بعنوان "الظهور الأول لرونالدو يصنع توازنا دقيقا في الرياض"، أن السعودية شهدت الأسبوع الماضي الظهور الأول للنجم البرتغالي على الملاعب السعودية في لقاء استعراضي ضم فريق نجوم السعودية، بينهم "رونالدو"، ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت أن الجماهير استقبلت اللاعب البرتغالي استقبالا احتفاليا، ثم انفجرت أيضا عندما ظهر الأرجنتيني "ليونيل ميسي" على أرض الملعب، ليخرج رئيس هيئة الترفيه في المملكة، "تركي آل الشيخ"، ويقول للجماهير: "أريدكم أن تشعلوا هذا الملعب!".

وأكد التقرير أن السعودية تولي اهتماما كبيرا لصفقة شراء "رونالدو"؛ بهدف تعزيز صورة المملكة في الخارج.

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صحيفة غربية تكشف سبب ضم 'رونالدو' الى النصر السعودي