صحيفة غربية تكشف سبب ضم 'رونالدو' الى النصر السعودي

العالم - السعودية

وذكرت الصحيفة، في مقال بعنوان "الظهور الأول لرونالدو يصنع توازنا دقيقا في الرياض"، أن السعودية شهدت الأسبوع الماضي الظهور الأول للنجم البرتغالي على الملاعب السعودية في لقاء استعراضي ضم فريق نجوم السعودية، بينهم "رونالدو"، ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت أن الجماهير استقبلت اللاعب البرتغالي استقبالا احتفاليا، ثم انفجرت أيضا عندما ظهر الأرجنتيني "ليونيل ميسي" على أرض الملعب، ليخرج رئيس هيئة الترفيه في المملكة، "تركي آل الشيخ"، ويقول للجماهير: "أريدكم أن تشعلوا هذا الملعب!".

وأكد التقرير أن السعودية تولي اهتماما كبيرا لصفقة شراء "رونالدو"؛ بهدف تعزيز صورة المملكة في الخارج.