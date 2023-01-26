أميرعبداللهيان يؤكد ضرورة التعاون المشترك بين إيران وتنزانيا

العالم - إيران

وفي اتصال هاتفي اليوم الخميس، هنأ امير عبداللهيان السيدة راستروغومينا لورانس تيكسا، لتعيينها في منصب وزيرة خارجية تنزانيا، واكد على الحاجة إلى تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات وأضاف: لحسن الحظ ان للبلدين وجهات نظر مشتركة في المحافل الدولية وكان توسيع العلاقات الثنائية دائما وخاصة في المجالين التجاري والاقتصادي من الاولويات.

واضاف: نحن على استعداد لتقديم معرفتنا وخبرتنا في تطوير وتصنيع تنزانيا، وخاصة في مجالات المعرفة، والزراعة ، ومصائد الأسماك ، وبناء السدود ، وإدارة مستجمعات المياه والري.

من جانبها أعربت السيدة راستروغومينا لورانس تيكسا عن امتنانها لرسالة التهنئة الخطية والشفوية التي وجهها وزير الخارجية الايراني بمناسبة تعيينها وزيرة جديدة لخارجية تنزانيا ، ودعت إلى تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضافت: "تنزانيا لديها في جدول اعمالها التعاون الثنائي ، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية ، فضلا عن عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن".