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أميرعبداللهيان يؤكد ضرورة التعاون المشترك بين إيران وتنزانيا

أميرعبداللهيان يؤكد ضرورة التعاون المشترك بين إيران وتنزانيا
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

تباحث وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان هاتفيا مع وزيرة الخارجية التنزانية الجديدة بشأن العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا ضرورة التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

العالم - إيران

وفي اتصال هاتفي اليوم الخميس، هنأ امير عبداللهيان السيدة راستروغومينا لورانس تيكسا، لتعيينها في منصب وزيرة خارجية تنزانيا، واكد على الحاجة إلى تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات وأضاف: لحسن الحظ ان للبلدين وجهات نظر مشتركة في المحافل الدولية وكان توسيع العلاقات الثنائية دائما وخاصة في المجالين التجاري والاقتصادي من الاولويات.

واضاف: نحن على استعداد لتقديم معرفتنا وخبرتنا في تطوير وتصنيع تنزانيا، وخاصة في مجالات المعرفة، والزراعة ، ومصائد الأسماك ، وبناء السدود ، وإدارة مستجمعات المياه والري.

من جانبها أعربت السيدة راستروغومينا لورانس تيكسا عن امتنانها لرسالة التهنئة الخطية والشفوية التي وجهها وزير الخارجية الايراني بمناسبة تعيينها وزيرة جديدة لخارجية تنزانيا ، ودعت إلى تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضافت: "تنزانيا لديها في جدول اعمالها التعاون الثنائي ، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية ، فضلا عن عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن".

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أميرعبداللهيان يؤكد ضرورة التعاون المشترك بين إيران وتنزانيا

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