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شهيد وإصابتان خطرتان برصاص الاحتلال في رام الله

شهيد وإصابتان خطرتان برصاص الاحتلال في رام الله
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

 استشهد شاب وأصيب آخران، مساء اليوم الخميس، بإصابات خطرة خلال المواجهات التي اندلعت قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب يوسف يحيى عبدالكريم محيسن (22 عامًا) من بلدة الرام بالقدس المحتلة متأثرًا بجراحه الخطرة التي أصيب بها جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه مساء اليوم.

وكانت أفادت وزارة الصحة في وقت سابق، بارتفاع عدد الإصابات الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي والتي وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله إلى 3 إصابات.

ووقعت عدة إصابات خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال قرب بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وفي ذات الإطار، أفاد الهلال الأحمر، بتسجيل إصابتين بالرصاص الحي وعدة إصابات بالرصاص المطاطي في بلدة عزون شرق قلقيلية.

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