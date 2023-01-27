لبنان.. وشبح الفوضى الشاملة

العالم – استوديو بيروت

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" استوديو بيروت"، أشار قنديل الى أن عامل الأزمة الداخلية والعجز السياسي والتشظي الذي ولد في الانتخابات النيابية بعدم تبلور غالبية قادرة على تمثيل الجسم المجلسي حكوميا ورئاسيا وتشريعيا والضعف في مقاربة الملف الاقتصادية ومصالح شبكة التعقيدات التي تحكم العملية الاقتصادية والانفسام الطائفي والتطرف في المقاربات الطائفية وهو عامل.

ونوه قنديل الى أن العامل الثاني هو أن جزءا أساسيا من المعنيين بالملفات اللبنانية في القضاء وفي المال والاقتصاد والسياسة وفي المجلس النيابي يصغون للخارج وهذا الخارج هو الخارج الأمريكي.

ولفت قنديل الى أنهم عندما قبلوا بانتخاب العماد ميشيل عون في عام 2016 فهم لم يفعلوا ذلك الا أن بعد أن ذهبت أمريكا للاتفاق النووي مع ايران والا بعد رؤية التراجع الأمريكي في الحرب على سوريا من خلال انتصارات سورية في حلب وما بعدها وبالتالي فهم عندما يتحدثون عن انتظار اتفاق دولي فهم لا يتحدثون عن أن هذا الاتفاق يلقي بظلاله على موقف المقاومة أو يلزمها أو من يفاوض عنها مثلا فهم يقصدون ان ذلك يعطيهم الضوء الأخضر لكي لا يذهبوا الى الحوار مع المقاومة ويخشون العقاب.

حيث أنه بعد سلسلة الانهيارات التي عصفت بلبنان على امتداد أكثر من سنوات ثلاث وبعد التآكل في مناعته الداخلية والخارجية تبدو اليوم ملامح انهيار الهيكل واضحة مع انشطار الجسم القضائي نتيجة تصداعاته الداخلية والصفعات الخارجية.

وفي وقت يشي المشهد الاعلامي والحراك السياسي بمحاولات فتح كوة في الجدار الرئاسي فان المعضلة الكبرى تبقى في عدم توافق القوى المعنية باختيار الشخصية تتولى المهام الرئاسية في لحظة تاريخية بالغة الدقة والخطورة.

ولكن ما ينذر بالاخطر ان تكون نظرية باربرا ليف التي بشرت بها قبل فترة والتي تفيد بأن دفع لبنان في اتجاه الهاوية قد يكون السبيل الوحيد المتبقي لاعادة انقاذه، ان تكون هذه النظرية قد اطلقت النقطة "صفر" لبدء تنفيذها.

واستعرض البرنامج كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مشددا على ان الامور لن تتكرر ولن يقبل بالضغط والسيطرة".

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