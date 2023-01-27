الضفة في مواجهة خطط حكومة نتنياهو

العالم – مع الحدث

موقعة مزيدا من الشهداء كما حصل في جنين وخيمها الذي شهد هجوما لقوات الاحتلال وصف بالأعنف منذ سنوات عدة ووجه بمقاومة شرسة من أبنائه.

فلماذا رفع الاحتلال من وتيرة اعتداءاته في الضفة المحتلة؟ أي اهداف سعى لتحقيقها في ظل ما يضمر من خطط عدوانية؟ كيف تصدى أبناء مخيم جنين لأشرس هجمة منذ سنوات؟ ما الخيارات التي تملكها المقاومة لمواجهة مخططات الاحتلال؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى التصعيد الإسرائيلي على الضفة الغربية والتصدي الفلسطيني في جنين لهجمات الاحتلال.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

يوسف أحمد – عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

سامر عنبتاوي – متخصص في الشؤون الإسرائيلية

محمد حمادة – الناطق باسم حركة حماس عن القدس