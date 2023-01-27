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الأدميرال كاوياني:

اقتدار الجمهورية الاسلامية يزداد يوما بعد يوم رغم الضغوط والحظر

اقتدار الجمهورية الاسلامية يزداد يوما بعد يوم رغم الضغوط والحظر
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

صرح نائب قائد البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حمزة علي كاوياني إن اقتدار وعزة واستقلال البلاد بين بلدان المنطقة تعود لدماء شهداء الابرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الثورة الإسلامية، مؤكدا بان اقتدار الجمهورية الاسلامية يزداد يوما بعد يوم رغم الضغوط والحظر .

العالم - ايران

وقال الأدميرال كاوياني ، خلال مراسم إحياء ذكرى اربعينية استشهاد احد المدافعين عن الامن "الحاج محمد بور مختاري" والتي اقيمت في مدينة تشالوس شمال البلاد: "نحن الآن اقوياء من جميع النواحي ، ويجب الوقوف والصمود بالفكر الاسلامي بوجه فكر ايادي الاستكبار الغربي خاصة اميركا المجرمة.

واضاف: إن العدو يزداد يأسًا يومًا بعد يوم في مجال المعدات ، وبوصلة حركتنا التمسك بقيم الجمهورية الاسلامية بهدف الحفاظ على الاستقلال والكرامة وتعزيز الأمن.

وقال نائب قائد سلاح البحرية: إن اصابع البريطانيين والاميركيين ملموسة في تاريخ الخيانات التي حدثت في البلاد ، وقد شعر البريطانيون في الـ 300 عام الماضية والأمريكيون في المائة عام الماضية بخطر الاسلام على مخططاتهم ومآربهم.

وأضاف الأدميرال كاوياني: مع كل الضغوط الاقتصادية والحظر المفروضة على إيران الإسلامية في هذه السنوات ، تزداد قوة بلادنا يومًا بعد يوم ، وفي الوضع الحالي يتم إنتاج معظم المعدات الدفاعية داخليًا وفقًا للاحتياجات الأمنية ، وهذا يدل على نقاط قوة إيران الإسلامية.

وقال: اليوم ، ترفع المجموعة البحرية للجيش علم إيران الإسلامية في غرب أمريكا اللاتينية ، وهناك مجموعات بحرية ايرانية في شمال المحيط الهندي، تاخذ بخناق اميركا. كل هذه القوة والعزة تعود لدماء الشهداء والمضحين والمقاتلين.

واضاف: كيف كان مصير الدول التي تواجدت فيها اميركا وهل جاءت بنتيجة سوى الدمار والتشرد ، على سبيل المثال في فيتنام وأفغانستان وسوريا والعراق ، وللاسف قام ايادي استكبار الغرب بحجة صون حقوق الانسان والديمقرطية بالقضاء على ملايين الافراد في هذه الدول.

وقال نائب قائد سلاح البحرية بالجيش: بعد أكثر من أربعة عقود على اندلاع الثورة الإسلامية ، نرى سقوط الكثير من رؤساء الدول ، ورغم أن هدف العدو كان الإطاحة بإيران الإسلامية ، فان ثورتنا اصبحت أقوى يومًا بعد يوم ، ونسير على طريق التنمية والاقتدار.

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