اقتدار الجمهورية الاسلامية يزداد يوما بعد يوم رغم الضغوط والحظر

العالم - ايران

وقال الأدميرال كاوياني ، خلال مراسم إحياء ذكرى اربعينية استشهاد احد المدافعين عن الامن "الحاج محمد بور مختاري" والتي اقيمت في مدينة تشالوس شمال البلاد: "نحن الآن اقوياء من جميع النواحي ، ويجب الوقوف والصمود بالفكر الاسلامي بوجه فكر ايادي الاستكبار الغربي خاصة اميركا المجرمة.

واضاف: إن العدو يزداد يأسًا يومًا بعد يوم في مجال المعدات ، وبوصلة حركتنا التمسك بقيم الجمهورية الاسلامية بهدف الحفاظ على الاستقلال والكرامة وتعزيز الأمن.

وقال نائب قائد سلاح البحرية: إن اصابع البريطانيين والاميركيين ملموسة في تاريخ الخيانات التي حدثت في البلاد ، وقد شعر البريطانيون في الـ 300 عام الماضية والأمريكيون في المائة عام الماضية بخطر الاسلام على مخططاتهم ومآربهم.

وأضاف الأدميرال كاوياني: مع كل الضغوط الاقتصادية والحظر المفروضة على إيران الإسلامية في هذه السنوات ، تزداد قوة بلادنا يومًا بعد يوم ، وفي الوضع الحالي يتم إنتاج معظم المعدات الدفاعية داخليًا وفقًا للاحتياجات الأمنية ، وهذا يدل على نقاط قوة إيران الإسلامية.

وقال: اليوم ، ترفع المجموعة البحرية للجيش علم إيران الإسلامية في غرب أمريكا اللاتينية ، وهناك مجموعات بحرية ايرانية في شمال المحيط الهندي، تاخذ بخناق اميركا. كل هذه القوة والعزة تعود لدماء الشهداء والمضحين والمقاتلين.

واضاف: كيف كان مصير الدول التي تواجدت فيها اميركا وهل جاءت بنتيجة سوى الدمار والتشرد ، على سبيل المثال في فيتنام وأفغانستان وسوريا والعراق ، وللاسف قام ايادي استكبار الغرب بحجة صون حقوق الانسان والديمقرطية بالقضاء على ملايين الافراد في هذه الدول.

وقال نائب قائد سلاح البحرية بالجيش: بعد أكثر من أربعة عقود على اندلاع الثورة الإسلامية ، نرى سقوط الكثير من رؤساء الدول ، ورغم أن هدف العدو كان الإطاحة بإيران الإسلامية ، فان ثورتنا اصبحت أقوى يومًا بعد يوم ، ونسير على طريق التنمية والاقتدار.