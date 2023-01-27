لماذا رفع الاحتلال من وتيرة اعتداءاته في الضفة المحتلة؟

العالم – ما رأيكم

وقال قادة في المقاومة الفلسطينية إن العالم يرى اليوم واقع مخيم جنين وإن صمود جنين يرهب الكيان الصهيوني المحتل.

وأضاف القادة في المقاومة الفلسطينية إن مخيم جنين يشكل عقبة أمام كل مشاريع الكيان الإسرائيلي للقضاء على المقاومة الفسطينية في قلب الضفة الفلسطينية المحتلة ولذلك نراه دائما يضع مخيم جنين في دائرة الاستهداف.

القادة في المقاومة الفلسطينية أكدوا أن مخيم جنين أثبت أمام كل الاعتداءات السابقة التي تعرض لها انه مخيم بشبابه ومقاومته وأبطاله عصي على الكسر، مشيرين الى أن قوات الاحتلال دخلت بسيارات مدنية متخفية لأنها تدرك ماذا يوجد في هذا المخيم من شباب مستعد للإستشهاد في سبيل الدفاع عن أرضه وحقوقه الفلسطينية.

وأشار القادة في المقاومة الفلسطينية كذلك الى أن مخيم جنين هو نموذج لكل المقاومة الفلسطينية الممتدة على مساحة الأراضي الفلسطينية وإن جميع أبناء الشعب الفلسطيني اليوم باتو يتطلعون الى هذه المقاومة الفلسطينية التي تشكل نموذجا للصمود والبطولة الفلسطينية.

من جهتهم قال مختصون في الشؤون الإسرائيلية إن ما حصل في جنين هو استمرار وليس جديدا من الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف المختصون في الشؤون الإسرائيلية أن الاعلام الاسرائيلي يتحدث اليوم بأن هناك مطلوبين في جنين وإن العملية العسكرية للقضاء عليهم كانت مكلفة ولكن كان لابد منها من وجهة النظر الإسرائيلية، مؤكدين أن الضفة باتت تتوحد مع كل عدوان إسرائيلي على أي منطقة فلسطينية.

بدورهم قال أعضاء في حركة حماس إن الشهداء الذين ارتقوا باتو وقودا جديدة يضخ في عروق الثورة الفلسطينية الممتدة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف الأعضاء في حركة حماس إن الاجرام الصهيوني الذي شاهده العالم اليوم منبعه الفشل الإسرائلي في التصدي للمقاومة الفلسطينية وكسر إرادتها.

وأكد الأعضاء في حركة حماس أن موقف المقاومة واضح وأنها على صعيد فلسطين كلها تتحدث بلسان واحد بأنها لن تقف مكتوفة اليدين أمام الجرائم الإسرائلية ولن تمر الجريمة دون أن يدفع الاحتلال ثمنها.

ما رأيكم؟

أي اهداف سعى الاحتلال لتحقيقها في ظل ما يضمر من خطط ضد الفلسطينيين؟

كيف تصدى أبناء مخيم جنين لأشرس هجمة إسرائيلية منذ سنوات؟

ما الخيارات التي تملكها المقاومة لمواجهة مخططات الاحتلال؟