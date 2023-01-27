الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣
١٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة خارجية اليمن: ممارسات العدو الصهيوني تعزز خيار المقاومة

وزارة خارجية اليمن: ممارسات العدو الصهيوني تعزز خيار المقاومة
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

 أدانت وزارة الخارجية اليمنية بشدة" استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين وأخرها العملية الإجرامية التي استهدفت مخيم جنين للاجئين وراح ضحيتها 10 شهداء بينهم مسنة و20 جريح" .

العالم- اليمن

وحملت وزارة الخارجية اليمينة في بيان صادر عنها" الكيان الغاصب مسؤولية وتبعات هذه الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع".

وشددت على أن" هذه الممارسات الإجرامية تعزز لدى الشعب الفلسطيني والأمة خيار المقاومة والعمل على إنهاء هذا الكيان المجرم كخيار وحيد لاستعادة الأرض والحقوق وحماية موجبات السلم والأمن على مستوى المنطقة".

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن" تزايد الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني دليل على فشل المخطط الصهيوني في اختراق الشعوب عبر حكومات التطبيع الغبية التي تعيش اليوم غربة حقيقية عن شعوبها المؤيدة للقضية الفلسطينية العادلة".

ودعت "مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية إلى إدانة تلك الممارسات الصهيونية والاضطلاع بمسؤوليتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين".

وجددت وزارة الخارجية اليمنية" التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتضامنها الكامل مع أسر الشهداء وتأييد أبطال فلسطين في اتخاذ ما يرونه من التدابير والإجراءات لحماية شعبهم وإقامة دولتهم المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف".

روابط ذات صلة

أنصارالله: مجزرة العدو الصهيوني في جنين وصمة عار للحكومات المطبعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البطش: بنادقنا حاضرة في كل ساحة من ساحات القتال ولم تغمد سيوفنا

صديقي: الإجراءات ضد الحرس الثوري ستجعله أقوى من السابق

سرايا القدس-مجموعات جبع: استهدفنا 'مستوطنة حومش' بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص

وزارة خارجية اليمن: ممارسات العدو الصهيوني تعزز خيار المقاومة

وزير خارجية المغرب يزور العراق ويشهد افتتاح سفارة بلاده في بغداد

الصحة اليمنية: ثلاثة آلاف و404 شهيد وجريح بجرائم حرس الحدود السعودي