منظمات مدنية تطلق نقاشا بشأن مبادرة لحل الأزمة في تونس

العالم- تونس

ويشارك في هذه الاجتماعات الاتحاد العام التونسي للشغل، إضافة إلى "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"هيئة المحامين" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي -في خطاب ألقاه اليوم بالعاصمة تونس- إن "البلاد تعاني من "انسداد الأفق لأكثر من 12 عاما ونحن نتبادل الاتهامات، والبلاد تغرق"، مضيفا أن "لا مجال إلا للقاء حول طاولة الحوار".

وتابع الطبوبي "ننظم المبادرة الوطنية للإنقاذ الوطني للتشاور"، من أجل صياغة برنامج متكامل وعقلاني حول كيفية إنقاذ البلاد، و"نحن في اللحظات الأخيرة للإنقاذ".

وأضاف أن "المبادرة ستعرض على الرئيس التونسي قيس سعيّد"، مؤكدا أن "البلاد تمر بمنعرجات خطيرة".

ويترأس المبادرة الاتحاد الرباعي الراعي للحوار الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2015، والذي كان له دور مفصلي عام 2013 لحل أزمة سياسية حادة في البلاد انتهت آنذاك بتشكيل حكومة تكنوقراط، كانت مهمتها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2014.