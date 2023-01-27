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كييف ترتقب الحصول على ستين دبابة من بولندا

كييف ترتقب الحصول على ستين دبابة من بولندا
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أندريه يرماك عن تسلم أوكرانيا 60 دبابة قتالية بولندية من طراز PT-91 Twardy إلى جانب دبابات “ليوبارد-2” الألمانية المعلن عنها.

العالم - الأميركيتان

وكان نائب وزير الدفاع الوطني البولندي فويتسيخ سكوركيفيتش قد أعرب عن استعداد بلاده لنقل 14 دبابة “ليوبارد” إلى أوكرانيا في غضون أسابيع قليلة.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت أمس عن إرسالها 14 دبابة “ليوبارد-2” من مخزون القوات المسلحة الألمانية، وعن إصدارها تصاريح لتصدير تلك الدبابات من دول ثالثة، فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء أيضاً عن عزمها نقل 31 دبابة أمريكية من طراز “أبرامز” إلى كييف، ثم أعلنت وزارتا الدفاع في النرويج وسلوفاكيا عن نيتهما نقل دبابات إلى أوكرانيا، وكذلك أعلنت سلطات كل من بريطانيا وفرنسا وبولندا بتزويد كييف بالدبابات.

من جانبه، وصف السفير الروسي في ألمانيا سيرغي نيتشايف قرار برلين إرسال دبابات إلى سلطات كييف بأنه “خطير للغاية”، وبأنه “ينقل الصراع إلى مستوى جديد من المواجهة”، وقال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف في وقت سابق إن القوات الروسية ستدمر دبابات “أبرامز” الأمريكية وكافة المعدات الأخرى التي سيوفرها حلف “الناتو” لأوكرانيا.

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