لانتقاده الإمارات.. الضابط المتقاعد 'علي القرشي' معتقل منذ سبتمبر 2021

العالم- السعودية

وجاء في التغريدة"الدكتور #علي_التواتي_القرشي.. معتقل منذ سبتمبر 2021؛ على خلفية انتقاده دولة الإمارات، عبر تغريداتٍ نشرها على حسابه في تويتر".

و كانت الأجهزة الأمنية السعودية قد استدعت الدكتور علي التواتي القرشي للتحقيق بسبب التغريدات التي ينشرها وتهاجم ما يحدث في اليمن من قبل دول تحالف العدوان خصوصاً الإمارات التي يعتبر القرشي أنها تلعب دورا يساهم في انفصال اليمن إلى قسمين، جنوبي وشمالي، عبر دعمها للمجلس الانتقالي.

والقرشي – الحاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإقليمي والمالية العامة من جامعة “سيراكيوز” الأمريكية – هو عميد ركن متقاعد من الجيش السعودي، وعمل محللا سياسيا واستراتيجيا بعد تقاعده، كما عمل في صحيفة “عكاظ” وجريدة الرياض”، بالإضافة إلى عمله بالتدريس في كلية إدارة الأعمال الأهلية بجدة.

منذ اعتقال القرشي، لم توجه تهمة رسمية له من قبل السلطات، كما لم يتم السماح لعائلته بالاطلاع على تفاصيل اعتقاله أو ظروف احتجازه التي من المؤكد أنها لا تختلف عن ظروف احتجاز كافة معتقلي الرأي الذين يعانون من أوضاع غير إنسانية داخل مقار الاحتجاز في المملكة، فضلاً عن انتهاك حقوقه القانونية.