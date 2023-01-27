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مقتل 5 مستوطنين واصابة 15 آخرين..

شاهد.. لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس المحتلة

الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، بوقوع 5 قتلى و15 إصابة بإطلاق نار بالقرب من كنيس في "النبي يعقوب" في القدس منهم في حالة خطرة.

العالم - فلسطين

جدير ذكره أنه تعد العملية التي وقعت مساء اليوم من أكبر العمليات التي شهدها الكيان في الفترة الأخيرة حسب وصف الجهات الصحية، منفذوا العملية انسحبوا من المكان، هناك اصابات خطرة.

وفي تفاصيل الحادث حسب المصادر العبرية: "سيارة تتوقف وأطلقت النار على مجموعة مستوطنين، ومن ثم يتحرك سائقها ويجد مجموعة أخرى ويطلق النار عليهم، وتستمر القصة فترة على الأقل ثلث ساعة".

وزعمت الشرطة الصهيونية تحييد المنفذ، إلا أن ذلك جاء بعد ترك ورائه على الأقل حسب اعلان "نجمة داود الحمراء" خمسة قتلى وعدد كبير من الجرحى.

التقارير الميدانية الاسرائيلية تشير أن العملية ذات نتائج خطيرة ومؤلمة وعدد القتلى مرشح للزيادة كثيرا.

القدس

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