شاهد.. تفاصيل عملية اطلاق النار في القدس المحتلة

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وقال فارس الصرفندي مراسل العالم في رأم الله‘ إن العملية تعتبر ردا للمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين. حيث ادت الى 3 اصابات خطرة في صفوف المستوطنين اثر عملية اطلاق نار في حي النبي يعقوب بالقدس المحتلة كما ارتفع عدد الاصابات بعملية اطلاق نار في حي النبي يعقوب بالقدس المحتلة الى 10 اصابات.

ولفت مراسلنا الى أن 5 اصابات خطرة من بين 10 اصابات بعملية اطلاق نار في حي النبي يعقوب بالقدس المحتلة فيما ارتفع عدد القتلى في عملية القدس الى 7 مستوطنين.

وقال مراسلنا نقلا عن مصادر عبرية وطبية: ارتفاع عدد القتلى الى 10 قتلى اثر العملية بالقدس

كما ذكر مراسلنا في القدس المحتلة، إن 3 من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى هداس من بينهم امرأة تبلغ من العمر 70 عاما في حالة حرجة، ورجل يبلغ من العمر 20 عاما في حالة خطيرة وصبي يبلغ من العمر 14 عاما في حالة متوسطة إلى خطيرة وجنود الاحتلال في حالة استنفار أمني كبيرة.

هذا وقال اعلام الاحتلال إن عملية اطلاق النار وقعت أمام كنيس يهودي في مستوطنة 'حي نفيه يعقوب' قرب مستوطنة 'بسغات زئيف' في القدس المحتلة.

وأعلنت شرطة الاحتلال استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في القدس المحتلة. فيما صدحت مساجد قطاع غزة بالتكبير ابتهاجا بالعملية. في الاثناء حلقت طائرات الاحتلال في سماء شمال القدس المحتلة عقب العملية بمستوطنة النبي يعقوب قرب بلدة بيت حنينا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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