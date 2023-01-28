السوداني يختتم زيارته الى فرنسا ويعود الى العراق

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن "السوداني اختتم زيارته الى فرنسا بعد ان شهدت الزيارة توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا والذي اشتمل على أكثر من 50 مادة للتعاون والتبادل في مجالات متعددة".



وأضاف أن "الزيارة تضمنت توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية، وحماية الآثار ودعم البحث العلمي وتدريب الدبلوماسيين".



وأشار البيان إلى، أن "الزيارة شهدت أيضا عقد لقاءات مع عدد من ممثلي كبريات الشركات الفرنسية في قطاعات الطاقة والنقل والتسليح العسكري والبنى التحتية".