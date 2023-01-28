شاهد.. مسيرات فرح فلسطينية ابتهاجاً بعملية القدس

العالم - فلسطين

باركت فصائل المقاومة عملية القدس البطولية واعتبرتْها رداً طبيعياً على مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وقالت الفصائل في بيانات منفصلة إنّ عملية القدس بداية الرد على جرائم واعتداءات حكومة الاحتلال. واعتبرتْ أنّها تعكس وحدة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضه ومقدساته. وأضافتْ أنّ العملية أثبتتْ عجز الاحتلال في مواجهة شباب المقاومة وفشله الذريع في فصل ساحات المواجهة.

وقدْ خرج الفلسطينيون في قطاع غزة في مسيرات تبارك العملية، كما صدحتْ المآذن بالتكبير ابتهاجًا بالعملية البطولية.

وفي مدن الضفة الغربية، خرج الفلسطينيون إلى الشوارع، وأشادوا بالعملية النوعية، وقاموا بتوزيع الحلوى على المارة.

يذكر ان 8 صهاينة قتلوا واصيب 10 آخرون في عملية بطولية نفذها الشاب المقدسي خيري علقم يوم امس الجمعة استشهد لاحقا.