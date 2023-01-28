نائب أردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان

العالم ـ الأردن

وقال عطية إن "سقوط أكثر من 30 شهيدا يعد مدعاة للفخر للأهل في فلسطين الذين يدافعون عن شرف وكرامة الأمة العربية".

وأشار إلى أن "الرسالة التي منحها جلالة الملك عبد الله الثاني لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعد واضحة، مطالبا بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من الاحتلال بعد ما قامت به حكومة الاحتلال".

وأضاف: "أهل الأردن لن يرضوا بالظلم على الأهل في فلسطين وانتهاك الأقصى.. ويجب أن تكون الحدود مفتوحة".

وأكد أن "مجلس النواب أصدر بيانا يوم الجمعة يدعو فيه إلى اتخاذ الإجراءات الحكومية المناسبة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية"

وعقب عملية القدس الفدائية التي نفذها الشاب الفلسطيني خيري علقم وقتل خلالها ما لا يقل عن 8 مستوطنين وأصيب نحو 12 بجروح خطيرة، قام الأردنيون بتوزيع الحلويات في محيط سفارة الاحتلال الإسرائيلي بالعاصمة عمّان ابتهاجًا بعملية القدس.