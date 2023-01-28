السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية تبارك العملية البطولية في القدس

الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية تبارك العملية البطولية في القدس
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

بارك لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية للشعب الفلسطيني، ولشعوب الأمتين العربية والإسلامية، العملية البطولية التي نفذها أحد المقاومين الأبطال في القدس، والتي أدت إلى وقوع عدد من الصهاينة بين قتيل وجريح.

العالم_لبنان

اللقاء اعتبر أن هذه العملية البطولية تؤكد بشكل حاسم أنه لا أمان للمحتلين أينما كانوا، وأن الشعب الفلسطيني المجاهد لن يهدأ أو يستكين، حتى يدحر الإحتلال عن أرضه ومقدساته.

ورأى اللقاء في بيان له اليوم السبت أن إصرار الشباب الفلسطيني على المقاومة هو رسالة واضحة للعدو، ومن خلفه لكل العالم المستكبر، أن الحق سيعود إلى أصحابه مهما طال الزمن، وأن فجر الحرية والتحرير أصبح قريباً جداً.

وختم البيان بالقول إننا في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، نشد على أيدي المجاهدين الأبطال، وندعوهم إلى المزيد من العمليات البطولية التي تهز كيان العدو، وتبث الرعب في نفوس مستوطنيه، ونؤكد لهم أن قلوبنا وعقولنا معهم، وأننا على يقين بأن جهادهم ومقاومتهم ستثمر نصراً كاملاً، وأن الفجر سيبزغ عما قريب، معلناً زوال الإحتلال، لأن ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

روابط ذات صلة

حزب الله: مقاومة جنين هي المستقبل ودماء الشهداء زرعٌ للحرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زيارة قائد الجيش الجزائري إلى فرنسا: الساحل في قلب التفاهمات

عالم دين لبناني:عملية القدس ستجعل العدو يفكر جيدا بعواقب مجازره

الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية تبارك العملية البطولية في القدس

هل أدخلت مجزرة جنين فصلا جديدا من المواجهة المفتوحة مع الاحتلال؟

شاهد: هكذا أبكت المقاومة الفلسطينية، الصهاينة في عملية القدس

دعوات للإفراج عن المعارض السعودي، حسن آل ربيع والإمتناع عن تسليمه للرياض