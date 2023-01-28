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تحطم طائرتين مقاتلتين لسلاح الجو الهندي

تحطم طائرتين مقاتلتين لسلاح الجو الهندي
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام هندية، صباح اليوم السبت، بتحطم طائرتين عسكريتين من طراز "سوخوي – 30" و"ميراج 2000" في ولاية ماديا براديش وسط الهند.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عبر موقعها الإلكتروني: "تحطمت طائرة من طراز سوخوي-30 وأخرى من طراز ميراج-2000 بالقرب من مدينة مورينا في ولاية ماديا براديش صباح اليوم السبت".

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية أن "الطائرتين أقلعتا من قاعدة جواليور الجوية في ولاية ماديا براديش حيث تجرى تدريبات"، مشيرة إلى أنه "وفقًا للتقارير الأولية، ربما يكون هناك احتمال لحدوث تصادم في الجو".

وأضافت أنه "كان للطائرة سو-30 طياران، بينما كان لدى ميراج 2000 طيار واحد أثناء التحطم، وتشير التقارير الأولية إلى أن طيارين في أمان، بينما أقلعت مروحية تابعة للقوات الجوية الهندية إلى موقع التحطم للبحث عن الطيار الثالث".

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