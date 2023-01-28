العراق..إنطلاق عملية واسعة للحشد الشعبي في ديالى

العالم-العراق



وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، إن "عملية امنية واسعة انطلقت في الجزء الشمالي والغربي من حوض الوند(90كم شمال شرق ديالى) عبر 3 محاور تقودها تشكيلات من الحشد الشعبي".

واضاف الحسيني، أن "العملية تأتي ضمن استراتيجية الضربات المستمرة للمناطق التي تنشط بها خلايا داعش النائمة في اطار انهاء اي وجود لها وتدمير مضافاتها بالاضافة الى اعادة الانتشار وفق رؤية تسهم في زيادة الاستقرار".

واشار الى ان "العملية ستشمل من 5-6 مناطق زراعية في الوند وصولا الى محيط القرى القريبة من خانقين".

وتشهد ديالى منذ 6 ايام عملية امنية واسعة النطاق لتامين مناطق وقصبات مترامية ضمن الجزء الشمالي الشرقي والشمالي من المحافظة".