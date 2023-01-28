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كتلة الفتح بالعراق: مذكرات التفاهم مع الدول الأوروبية كسرت القيود الامريكية

كتلة الفتح بالعراق: مذكرات التفاهم مع الدول الأوروبية كسرت القيود الامريكية
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

اكدت كتلة الفتح النيابية في العراق، السبت، أن انفتاح حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على توقيع مذكرات تفاهم وشراكة مع الدول الاوربية كسرت القيود الامريكية التي كانت عائقا امام نهضة العراق في مختلف المجالات والصعد. 

العالم- العراق

وقال عضو الكتلة النائب محمد البلداوي ، إن "التنوع في ابرام شراكات مع الدول الاوربية والانفتاح بشكل واسع هو جزء من البرنامج الحكومي الذي اقرته القوى السياسية"، مبينا أن "ما جرى من توقيع مذكرات تفاهم واسعة وعلى مختلف الصعد هو بعلم جميع القوى السياسية وهذا ما سيمنح قوة للحكومة".

وأضاف البلداوي، ان "انفتاح حكومة السوداني على توقيع مذكرات تفاهم وشراكة مع الدول الاوربية مثل المانيا وفرنسا وبقية الدول الأخرى كسرت القيود الامريكية التي كانت عائقا امام نهظة العراق في مختلف المجالات".

واشار الى أن "مذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة السوداني تختلف عما كانت عليه في الحكومات السابقة لكونها شفافة وواضحة لدى الكتل السياسية والراي العام، فيما سابقاتها كانت مبهمة".

وكان العراق وفرنسا وقعا اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي اشتمل على أكثر من 50 مادة للتعاون والتبادل في مجالات متعددة.

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