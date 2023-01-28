ضغط روسي واسع لاختراق الخطوط الأوكرانية والسيطرة على دونباس

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مصادر موالية لروسيا تقول ان ما يزيد من تعقيد اقتحام المدينة نفسها، هو وجود منطقة صناعية كبيرة تستخدمها القوات الأوكرانية كمواقع محصنة كما فعلت في مناجم الملح في سوليدار، والأنفاق المحصنة في مجمع 'آزوفستال' في مدينة ماريوبل.



واستولى عسكريون روس وعناصر من مجموعة فاغنر الخاصة في الآونة الأخيرة على سوليدار الواقعة شمال باخموت.وتحاول القوات الروسية اختراق الخطوط الأوكرانية والسيطرة على بقية منطقة دونباس الصناعية الشاسعة في شرق أوكرانيا.



في المواقف قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن تسليم كييف آليات مدرعة وغيرها من الأسلحة، لن يمنع الحرب العالمية الثالثة، إذا وصلت الحالة إلى حد اندلاعها.وأشار مدفيديف إلى أن حماية أوكرانيا 'لن تساعد العالم القديم المتهالك في تجنب العقاب ودفع الثمن.

من جهته كشف نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، أن دول الناتو تجري تدريبات على شن هجمات سيبرانية تستهدف مواقع الطاقة ومرافق حيوية في روسيا.



وعلى خط التسليح الغربي لكييف ،أفادت صحيفة ال باييس الإسبانية، بأن أوكرانيا ترغب بالحصول على اربع وعشرين طائرة حربية غربية، ضمن الشحنة الأولى من المساعدات العسكرية الجديدة.



من جهته جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه مواصلة الحديث مع روسيا رغم الانتقادات المثارة حول ذلك. وشدد ماكرون على احترام السيادة ووحدة الأراضي مهما كانت الصداقات والتحالفات التي يمكن إقامتها.



ياتي ذلك في وقت اكدت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل قمة للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا هذا الأسبوع، إن كييف لديها دعم غير مشروط من التكتل وإن عليها الانتصار في مواجهة الهجمات الروسية للدفاع عن ما اسمته بالقيم الأوروبية.

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