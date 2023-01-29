صدور لائحة اتهام 7 متهمين أمنيين في شيراز 

العالم - ايران

واضاف السيد موسوي في تصريحات له اليوم الاحد انه وبعد التحقيق الأولي، تم اعتقال 6 متهمين اخرين في هذه القضية لتورطهم في هذا العمل المناهض للأمن . الاتهامات الموجهة لجميع المتهمين في القضية التجمهر والتواطؤ بهدف العمل ضد أمن البلاد.

واوضح انه تم إطلاق سراح 4 من هؤلاء المتهمين بكفالة و 3 آخرين مازالوا رهن الاعتقال.

وكانت وسائل إعلام مناوئة للنظام، بالإضافة إلى الدعاية الكثيرة لهذه القضية ، ادعت أن المتهمين معرضون لخطر الإعدام وأن اتهاماتهم كانت الحرابة والافساد في الارض .

يذكر أن إرهابياً مسلحا قام، مساء الأربعاء 26 اكتوبر، بمهاجمة المصلين في مرقد السيد شاهجراغ (ع) في مدينة شيراز، مما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة 30 آخرين.