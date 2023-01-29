قوات الاحتلال تقتحم محيط منزل منفذ عملية سلوان + فيديو

العالم - الإحتلال

وشارك في عملية الاقتحام عشرات من جنود وحدة "اليماز" ومخابرات الاحتلال، حيث أجروا عمليات تفتيش في المنزل وتعمدوا تخريب محتوياته.

وأفادت مصادر مقدسية باعتقال قوات الاحتلال عدداً من أفراد عائلة الفتى محمد عليوات 13 عاماً، والذي أصيب بعد تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنين في سلوان.

ومن بين المعتقلين والدته ووالده وشقيقه عمر، حيث جرى تقييدهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق التابعة للاحتلال.

تزامن ذلك مع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال حي وادي الربابة في سلوان، واعتقلت الشاب بلال شقير بعد مداهمة منزل عائلته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي صور باهر والعيساوية حيث اندلعت مواجهات مع الشبان المقدسيين الذين اعتقل منهم اثنين.

ومنذ ليلة الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من خمسين مقدسيا خلال حملة مداهمات واعتقالات.

وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة الطور، حيث داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد خيري علقم في حي الشياح، واعتقلت عشرات المواطنين.

وستعرض سلطات الاحتلال معتقلي القدس على محكمتها اليوم وبينهم والدة الشهيد خيري علقم.

وعم الإضراب الشامل يوم أمس في مدينة القدس المحتلة عقب ارتقاء أربعة شهداء خلال ثلاثة أيام.

ونفذ الفتى محمد عليوات صباح أمس عملية إطلاق نار في بلدة سلوان، أصيب خلالها مستوطنان أحدهما ضابط في جيش الاحتلال وصفت جراحه بالخطرة.

وجاءت العملية بعد ساعات من العملية التي نفذها الفدائي خيري علقم، وأدت غلى مقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين.