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بالوثيقة..

صدور امر استقدام بحق النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي

صدور امر استقدام بحق النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

اصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في العراق اليوم الاحد، امر استقدام بحق النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، وذلك بسبب مَسَاسِهِ بإستقلال السلطة القضائية، وتدخله في عمل المحكمة الاتحادية العليا وتجاوزه عليها وانتهاك حرمة قراراتها خلافاً للدستور والقانون.

العالم - العراق

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