شاهد.. الإعلان عن ارتقاء شهيد عاشر لمجزرة جنين

اعلنت الجوامع في مخيم جنين عن ارتقاء شهيد عاشر متاثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب فيها يوم الخميس بعد مجزرة نفذها جيش الاحتلال لإعدام مقاومين، فقتلوا تسعة وفجروا منزلاً تحصن به أربعة مقاومين من بلدة برقين. منذ قرابة شهر، تحصن مقاومون ينتمون لكتيبة برقين في المخيم.

تقول والدة الشهيد محمد صبح انها لم تعلم بأن ابنها ينتمي للكتيبة الا قبل شهر واحد، وحاولت منعه لأجل طفلتيه، ولكنه أصر على مقاومة الاحتلال.

وعلى الطرف الآخر للبلدة، تسكن والدة الشهيدين محمد ونور الدين غنيم، التي قدمت من بيروت مع زوجها الذي اعتقله الاحتلال قبل أسبوع من استشهاد أبنائه للضغط عليهم لتسليم أنفسهم.

وتقول ام الشهيدين انها اعتادت الألم، ففي عام ١٩٧٥ استشهد ثلاثة من أشقائها حين قصف الاحتلال أحد مخيمات اللاجئين في لبنان.

وفي المخيم تروي الجارة ام يوسف الشاهدة على المجزرة، قصة الاغتيال العنيف.

الاشتباكات في المخيم استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، استخدم فيها جنود الاحتلال عتادهم ليوقعوا أكبر الخسائر ولينهوا قصة المقاومة في المخيم.

مع الاعلان عن شهيد عاشر في مخيم جنين يتكرر المشهد ذاته؛ قتل الاحتلال عام ٢٠٠٢ الشهيد علاء الصباغ وهدموا منزله، وفي عام ٢٠٢٣ يتكرر المشهد، فقد قتلوا ثلاثة مقاومين تحصنوا داخل هذا المنزل وهدموه مرة اخری.