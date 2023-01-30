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وفدا قضائي ايراني يصل بغداد..

بحث التعاون القضائي بين العراق وايران

بحث التعاون القضائي بين العراق وايران
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من بغداد، ان معاون رئيس السلطة القضائيه الدولية في ايران وامين لجنة حقوق الانسان كاظم غريب قد وصل يوم امس الاحد الى العاصمة العراقية لبحث التعاون القضائي بين البلدين.

العالم - العراق

واضاف مراسلنا نقلا عن "إعلام القضاء العراقي" قوله في بيان، "استقبل رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة اليوم الأحد وفدا قضائيا ايرانيا رفيع المستوى برئاسة معاون السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان كاظم غريب ابادي والوفد القضائي المرافق له في مطار بغداد ".

وأضاف، أنه “حضر مراسيم الاستقبال المشرف القضائي رزاق كاطع رسن ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة رحيم عبد حسن”.

وعلى طريق بغداد الدولي زار غريب ابادي موقع الجريمه الامريكيه لاغتيال قاده النصر وقرا سورة الفاتحة.

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