بحث التعاون القضائي بين العراق وايران

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واضاف مراسلنا نقلا عن "إعلام القضاء العراقي" قوله في بيان، "استقبل رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة اليوم الأحد وفدا قضائيا ايرانيا رفيع المستوى برئاسة معاون السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان كاظم غريب ابادي والوفد القضائي المرافق له في مطار بغداد ".

وأضاف، أنه “حضر مراسيم الاستقبال المشرف القضائي رزاق كاطع رسن ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة رحيم عبد حسن”.

وعلى طريق بغداد الدولي زار غريب ابادي موقع الجريمه الامريكيه لاغتيال قاده النصر وقرا سورة الفاتحة.