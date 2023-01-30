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القاهرة تعلن توجه وزير الخارجية المصري إلى موسكو وهذه أجندة الزيارة

القاهرة تعلن توجه وزير الخارجية المصري إلى موسكو وهذه أجندة الزيارة
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو مساء اليوم الاثنين، في زيارة تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم - مصر

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع كل من وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، بالإضافة إلى سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، حيث سيناقش مع المسؤولين الروس مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح البلدين.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للجانبين المصري والروسي للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية/ الأوكرانية وتداعياتها المختلفة.

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