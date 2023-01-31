أهداف زيارة وزير الخارجية الأميركي للأراضي المحتلة

العالم - مع الحدث

وأكد عطايا في حديث لقناة العالم ان المهمة الدائمة للادارة الاميركية هي حماية كيان الاحتلال، كما فعلت في معركة سيف القدس التي قام بها رئيس الادارة الاميركية بشخصه بإجراء اتصالات من اجل انهاء المعركة.

وأوضح ان هدف الاحتلال من عمليات جنين كان صرف الانظار عن الانقسام الداخلي في "اسرائيل"، لكن العملية أدت الی رد مزلزل تمثل في عمليتي قدس البطولية، فصدم العدو الصهيوني، لهذا تحاول الولايات المتحدة توجيه الصهاينة بضرب المقاومة دون ايقاع الضرر بالصهاينة لأن هذه الضربة، شكلت تهديداً وجودياً للكيان الصهيوني.

وشدد المختص بالشؤون الاسرائيلية عماد أبوعواد علی ان اميركا أكثر حرصاً علی "اسرائيل" من "اسرائيل" نفسها، لذلك تری ان عليها ترسيم السياسات اللازمة لـ"اسرائيل" وعلی حكومة نتنياهو الاستجابة لها لأنها هي التي تستطيع حماية "اسرائيل" لأبعد الحدود.

وأضاف ان اميركا لم تكن راغبة لحكومة نتنياهو لسبب بسيط وهو ان هذه الحكومة سيكون فيها من سيحاول التمرد علی "اسرائيل" نفسها وتتسبب بخلل داخلي في "اسرائيل".

ورأی ابوعواد ان الولايات المتحدة في جعبتها حماية "اسرائيل" عن طريق اعادتها الی السكة التي تستطيع ان تطبق اسرائيل برنامجها الاستيطاني دون الحاجة الی وجود هذا الحجم الكبير من الانتقاد.

وأكد ان الولايات المتحدة تريد ايضاً التعاطي مع السلطة الفلسطينية في سياق محاولة ضبط الايقاع في الضفة الغربية ومحاولة بعث انعاش الی هذه السلطة التي تعاني من أزمات متعددة داخلها وكذلك مع الكل الفلسطيني تقريباً.

اما القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اياد غبن، فطالب السلطة الفلسطينية الحذر من الوقوع في فخ الوعود والأوهام الاميركية كحل الدولتين ازاء التنسيق الامني مع الاحتلال، لأن هذه الحلول مرفوضة من الجانب الاسرائيلي.

وأكد علی ضرورة التعامل بمسؤولية تجاه دماء شهداء مجزرة جنين والقضية الفلسطينية وانهاء الانقسام البغيض الذي أثر سلباً علی القضية الفلسطينية.

وبيّن ان الولايات المتحدة هي الحاضنة الاساسية للكيان الاسرائيلي والداعمة لجرائمه ضد الفلسطينيين والفلسطينيون يقتلون يومياً بالسلاح الاميركي، لذلك علی السلطة الفلسطينية ان تكون حازمة ازاء هذه الزيارة.

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https://www.alalam.ir/news/6525093