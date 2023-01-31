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من بين 27 بلدا ..

إيران.. الأعلى نموا بإنتاج الصلب في 2022

إيران.. الأعلى نموا بإنتاج الصلب في 2022
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أظهرت بيانات الاتحاد العالمي للصلب، تسجيل إنتاج ايران من الصلب 30.6 مليون طن في سنة 2022، بنمو 8 بالمئة على أساس سنوي.

العالم - إيران

وأشارت البيانات أن ايران وفي ظل التأمين المستدام للطاقة نجحت في الحفاظ على المرتبة العاشرة عالميا من حيث حجم الإنتاج.

وبحسب الاتحاد فإن نمو إنتاج الصلب الإيراني سجل 8 بالمئة في سنة 2022، وهو الأعلى بين 27 بلدا منتجا.

وأكد الاتحاد أن حجم الإنتاج العالمي للصلب قد بلغ 1.878 مليار طن في عام 2022 بانخفاض 4.2 بالمئة على أساس سنوي، حيث استحوذت الصين على 53 بالمئة من إجمالي الإنتاج بواقع 1.013 مليار طن.

يذكر أن بحسب البيانات فإن الحرب الروسية الأوكرانية انعكست على إنتاج الدول الأوروبية في سنة 2022 مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا بانخفاض نسبته 8.4 بالمئة و11.6 بالمئة و13.1 بالمئة و19.2 بالمئة و15.6 بالمئة على التوالي قياسيا بسنة 2021، كما أن إنتاج اوكرانيا هبط 70.7 بالمئة إلى 6.3 مليون طن.

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