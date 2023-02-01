الملتقى الدولي الـ 5 لتبيين الافكار الدفاعية للامام الخامنئي يعقد قريبا

العالم - ايران

وقال المسؤول: ان تحقيق أهداف النظام الاسلامي يتطلب بذل الجهود الحثيثة والشاملة في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدفاعية والامنية.

وأضاف قائلا: لذا فإن صياغة نموذج للافكار الدفاعية لسماحة الامام الخامنئي (مد ظله ‌العالي) التي استلهمها من مدرسة دفاع الاسلام المحمدي الاصيل بات أمرا ضروريا لبلوغ ايران مكانتها اللائقة بها ضمن الخطة التنموية العشرينية.

وأستطرد قائلا: لذا فإن وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة وحسب مهمتها الذاتية قامت بعد استلامها قرارا من مكتب العلاقات العامة في القوات المسلحة وصادق عليه المجلس الثقافي الاعلى وهذه الوزارة، سيتم تشكيل امانة عامة دائمية لعقد الملتقى المذكور في جامعة مالك الاشتر الصناعية.

وشدد على أنه وحسب البرنامج الذي خطط لعقد الملتقى الدولي الـ 5 للافكار الدفاعية للامام الخامنئي (مد ظله العالي) الذي تشارك فيه 13 دولة اجنبية ومراكز وثائقية للعالم الاسلامي و100 جامعة والحوزات العلمية في شتى ارجاء ايران بحضور أكثر من 12 الف باحث ومفكر وكاتب.

وأكد " صدري " ان الهدف من عقد الملتقى المذكور هو معرفة وشرح وتبيين الافكار الدفاعية لدى قائد الثورة الاسلامية وايجاد نموذج دفاعي وقوة الردع أمام أي هجوم للعدو.

وقال هذا المسؤول: ان الامانة العامة للملتقى المذكور استلم حتى الآن 5 آلاف و200 مقالة داخلية و50 مقالة أجنبية في 19 محورا و100 موضوع.