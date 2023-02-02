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عبداللهيان: عقيدة السياسة الخارجية الإيرانية توسيع العلاقات مع أميركا اللاتينية

عبداللهيان: عقيدة السياسة الخارجية الإيرانية توسيع العلاقات مع أميركا اللاتينية
الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

 صرح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية حسين أمير عبداللهيان ان النظر إلى أمريكا اللاتينية في إطار عقيدة السياسة الخارجية الإيرانية ، يحظى باهتمامنا الجاد ونحن نشهد تسارع وتوسع العلاقات بين إيران ونيكاراغوا.

العالم - ايران

وأضاف أمير عبداللهيان في لقاء مشترك مع نظيره النيكاراغوي دنيس مونكادا في ماناغوا: "يسعدنا أن التعاون في مجال الطاقة قد اكتسب في الأشهر الأخيرة زخماً ونطاقًا أكبر ، ونتفق مع زميلي على أن يعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية في عاصمتي البلدين بانتظام".

وتابع: سفيرانا يتابعان العلاقات بشكل نشط ويسعدني أن مواقف البلدين من القضايا الدولية صائبة وماضية في المسار الصحيح. نحن نسعى جاهدين من أجل الاستقلال السياسي ونظام تعددية الاقطاب.

واضاف أمير عبداللهيان: ان العقوبات تهديد إرهابي تستخدمه الإمبريالية كأداة.

وأوضح: وقعنا على وثيقة التعاون بين البلدين وسوف نوقع الليلة أيضا على مذكرة تفاهم آلية التشاور والتعاون.

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