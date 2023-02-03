إبن زايد يدعو السوداني لزيارة الإمارات

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان"، لافتا إلى، أنه "جرى خلال الاتصال التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

وجدّد إبن زايد خلال الاتصال "دعوة رئيس مجلس الوزراء لزيارة الإمارات، من أجل المزيد من التعاون الثنائي"، مؤكداً "الاهتمام بتنمية الشراكة بين البلدين وتعضيدها".

وتابع البيان، أن "السوداني شكر هذه الدعوة، مشيراً إلى حرص العراق على إقامة شراكات بنّاءة مع الأشقاء، وأهمية التباحث في تطورات المنطقة، ووعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة".