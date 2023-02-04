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المنطاد الصيني..

بكين تدعو إلى التعامل بهدوء وتندد بمحاولات واشنطن لـ"تشويه صورة الصين"

بكين تدعو إلى التعامل بهدوء وتندد بمحاولات واشنطن لـ
السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

حثّت الصين على المعالجة "الهادئة" للجدال حول المنطاد الصيني المكتشف في أجواء الولايات المتحدة.

العالم - الأميركيتان

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم السبت إن بكين "لم تنتهك أبدا أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة".

وقال إن وانغ يي، كبير مسؤولي السياسة الخارجية، إنه ناقش الحادث مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن عبر الهاتف، مؤكدا أن الحفاظ على قنوات الاتصال على جميع المستويات أمر مهم "خاصة في التعامل مع بعض المواقف غير المتوقعة بطريقة هادئة وموثوقة".

وأضاف أن بكين "لن تقبل أي تخمين أو دعاية لا أساس لها"، واتهم "بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة" باستخدام الحادث "كذريعة لمهاجمة الصين وتشويه سمعتها".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، ليلة الجمعة، إن بالون تجسس صيني كان يحلق فوق أمريكا اللاتينية، بعد يوم واحد من رؤية مركبة مماثلة فوق سماء أمریکا.

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع "البنتاغون" إنهم واثقون من البالون، الذي شوهد مؤخرًا فوق ولاية مونتانا الغربية، مملوكا للصين لكن الجيش قرر عدم إسقاطه خوفا من الحطام.

وأرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى الصين بسبب الأزمة.

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