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ما الأسباب الحقيقية لوضع مرآة داخل المصعد؟

ما الأسباب الحقيقية لوضع مرآة داخل المصعد؟
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

يستغل البعض المرايا الموضوعة داخل المصاعد في التقاط صور "السيلفي"، والبعض يستخدمها لتعديل هيئة ملابسه، إلا أن هناك سببا علميا لوضع المرايا داخل المصاعد.

العالم - منوعات

أوضحت مجلة "فوكاس" الإيطالية أن البقاء داخل صندوق مغلق ومعلق في الهواء يخلق نوعا من القلق لدى العديد من الأشخاص. لهذا السبب حاول مصنعو المصاعد تقليل انزعاج الركاب.

حاول صانعو المصاعد تقليل الوقت الذي يقضيه الراكب داخلها، لكن زيادة سرعة المصاعد قد يؤدي إلى مشاكل ميكانيكية، لذلك كان الحل هو تثبيت مرايا داخلية تصرف انتباه الناس وتشعرهم بقصر الوقت الذي يقضونه داخل كابينة المصعد.

يشار إلى أن هناك سببا آخر لوضع المرايا، وهو أنها تجعل كابينة المصعد تبدو أوسع مما هي عليه، مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من رهاب الأماكن المغلقة على تجنب أي نوبات هلع.

يضاف إلى ذلك أسباب أمنية، حيث يزداد شعور الركاب بالأمان داخل المصعد بفضل المرايا، يمكن للراكب دقة ملاحظة ما يفعله الواقفون إلى جواره، وتجنب السرقة أو الاعتداء.

أخيرا، تساعد المرايا مستخدمي الكراسي المتحركة على الرجوع للخلف والدوران داخل الكابينة دون الاصطدام بالركاب الآخرين.

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