كدخدائي: دعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للكيان الصهيوني هو دعم لإرهاب الدولة

العالم - ايران

وشدد عباس علي كدخدائي ، العضو القانوني في مجلس صيانة الدستور ، على أن دعم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية للكيان الإسرائيلي يعني معارضة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني المضطهد ودعم إرهاب الدولة.

وكتب كدخدائي في تغريدة حول هذا الموضوع: السلام والأمن الراسخ ، كهدف رئيسي لميثاق الأمم المتحدة ، لن يتم إرساؤهما في المنطقة إلا عندما تنهي أمريكا دعمها المكلف للكيان الإرهابي لإسرائيل. ودعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لهذا الكيان يعني معارضة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني المضطهد ودعم إرهاب الدولة.