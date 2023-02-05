شولتس: شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي واحدة للجميع ولا استثناءات لأوكرانيا

العالم - أوروبا

وردا على سؤال صحفي عن مدى واقعية الخطط الأوكرانية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2024 قال شولتس في حديث لصحيفة "Bild am Sonntag": "في الواقع إننا جعلنا مولدوفا وأوكرانيا في الصيف الماضي دولتين مرشحتين للعضوية في الاتحاد الأوروبي وكان ذلك إشارة قوية. ويجب على كل دولة مرشحة أن تتفق مع المعايير اللازمة لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي – ويخص ذلك سيادة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد".

وردا على سؤال عما إذا كانت لأوكرانيا أي "مكافأة عسكرية" في هذا المجال أجاب شولتس أن شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "هي نفسها للجميع".

ووقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 28 فبراير الماضي طلبا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. ووافق زعماء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي في قمتهم في بروكسل في 23 يونيو الماضي على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد. وقبل بداية المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن يتعين على هاتين الدولتين تنفيذ عدد من الشروط بما فيها إجراء الإصلاحات وتعزيز مكافحة الفساد.