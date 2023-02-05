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المنطاد الصيني .. أزمة جديدة بين واشنطن وبكين

الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعتبرت وزارة الدفاع الصينية إسقاط واشنطن منطادا صينيا حلّق أياما فوق الولايات المتحدة؛ مسببا توترا كبيرا بين واشنطن وبكين، "ردا مبالغا فيه، معربة عن احتجاجها الشديد".

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