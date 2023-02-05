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حماس تؤكد حصار "أريحا" لن يكسر صمود الشعب الفلسطيني

حماس تؤكد حصار
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

قالت حركة "حماس"، إن حصار مدينة أريحا جريمة صهيونية وعقاب جماعي مخالف لكل القيم والأعراف الإنسانية، ومحاولة يائسة لكسر صمود الشعب الفلسطيني وعزيمة شبابه الثائر.

العالم - فلسطين

وأدانت "الحركة"، في بيان لها اليوم الأحد، "حصار الاحتلال الصهيوني الفاشي لمدينة أريحا وفرضه قيوداً عليها لليوم التاسع على التوالي".

وأكدت "حماس" أن استمرار الجرائم والانتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني تستدعي التحرك الجاد والفوري من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأطراف الفاعلة كافة، لإرغام سلطات الاحتلال على فك القيود ورفع الحصار الجائر.

وحيّت الأهالي الصامدين في أريحا ومخيم عقبة جبر، ودعت إلى مؤازرتهم ومساندتهم بكل الوسائل الممكنة، وضرب قوات العدو الصهيوني ومستوطنيه في كل أرجاء الوطن.

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