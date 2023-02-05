حماس تؤكد حصار "أريحا" لن يكسر صمود الشعب الفلسطيني

العالم - فلسطين

وأدانت "الحركة"، في بيان لها اليوم الأحد، "حصار الاحتلال الصهيوني الفاشي لمدينة أريحا وفرضه قيوداً عليها لليوم التاسع على التوالي".

وأكدت "حماس" أن استمرار الجرائم والانتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني تستدعي التحرك الجاد والفوري من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأطراف الفاعلة كافة، لإرغام سلطات الاحتلال على فك القيود ورفع الحصار الجائر.

وحيّت الأهالي الصامدين في أريحا ومخيم عقبة جبر، ودعت إلى مؤازرتهم ومساندتهم بكل الوسائل الممكنة، وضرب قوات العدو الصهيوني ومستوطنيه في كل أرجاء الوطن.