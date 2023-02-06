هل يعتبر تناول الطعام نفسه بشكل متكرر مضراً للجسم؟

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وقد يحب البعض الالتزام ببعض الطقوس والعادات الغذائية اليومية التي اعتادوا تكرارها من دون تغيير، مثل تناول البيض والخبز المحمص على الإفطار كل صباح، أو شرب العصير المفضل نفسه كل مساء، من دون معرفة مدى تأثير التمسك ببعض هذه الاطعمة وتناولها بشكل يومي، في صحتهم. وفي ما يلي أسباب لعدم القيام بذلك، وفقا لموقع Times of India.

نقص التغذية

يحتاج الجسم إلى مجموعة متنوعة من المغذيات الدقيقة حتى يعمل بشكل سليم. يتحقق هذا الشرط عن طريق تناول مجموعة متنوعة من المواد الغذائية والخضروات. إن التمسك بنوع واحد فقط من الفاكهة أو الخضروات يمكن أن يؤدي إلى نقص التغذية. لذا يفضّل التنوع في الأطعمة مثل الفواكه والخضار.

التأثير في صحة الأمعاء

يوفر تناول مجموعة واسعة من الأطعمة بيئة مواتية لنمو البكتيريا الصحية في الأمعاء، مما يساعد على تعزيز الجهاز المناعي وهو جيد للهضم العام. لذا يفضّل تضمين الكمية المناسبة من الأغذية والفواكه والخضروات في نظامك الغذائي من أجل صحة الأمعاء.

تعريض الصحة للخطر

هذا أمر خطر بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون فقدان الوزن. ووفقًا لدراسة نشرت في PLOS One، تمكن الأشخاص الذين تناولوا مجموعة أكبر من الفواكه والخضروات من إنقاص الوزن بشكل أسرع مقارنة بأولئك الذين تناولوا الطعام نفسه.

اضطراب في الأكل

الإفراط في بعض العناصر الغذائية يعرض الصحة للخطر من خلال استهلاك الكثير من بعض الأطعمة، مثال على ذلك: تناول الكثير من الكركم يمكن أن يؤثر ويتداخل مع عمل وظائف الكبد.

قد يؤدي تناول الطعام نفسه إلى اضطرابات انتقائية في الأكل ARFID أو اضطراب تناول الطعام الاجتنابي/ المقيد، وفي هذه الحالة يرفض الشخص باستمرار تناول طعام معين بسبب ألوان أو مواد أو رائحة غذائية معينة. مما يؤدي إلى سوء التغذية وفقدان الوزن غير الصحي.