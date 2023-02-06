شمخاني في موسكو لمناقشة مستجدات القضيتين الافغانية والسورية 

العالم – ايران

ورد على سؤال لمراسل قناة "العالم" أشار كنعاني إلى الزيارة المرتقبة لامين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني إلى روسيا وقال: هذه الزيارة ستتم في إطار اجتماع أمناء مجلس الأمن من الدول المجاورة لأفغانستان ، وستكون هناك مشاورات مشتركة متعددة الأطراف خلال هذه الزيارة حول كيفية المساعدة في إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان ، وكذلك المساعدة في التنمية الاقتصادية لهذا البلد وحل مشاكل الشعب الأفغاني .

واعتبر عقد هذا الاجتماع بانه فرصة لعقد حوارات ثنائية وأضاف: امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع المشترك متعدد الأطراف، سيعقد اجتماعات مع بعض نظرائه، وكذلك مع المسؤولين في الحكومة الروسية ، كما سيناقش القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وردا على سؤال اخر لمراسل العالم حول ما إذا كانت هذه الزيارة لها علاقة بالاجتماع الأخير الذي عقد في موسكو حول القضية السورية ، قال المتحدث باسم الخارجية : حول موضوع سوريا ، مشاوراتنا الثنائية والمتعددة الأطراف ، لا سيما في الإطار عملية أستانا ، كانت قائمة دائما مع شركاء هذه العملية .

وتابع كنعاني: عقد مؤخرا في موسكو لقاء مشترك مع مسؤولين في الحكومة الروسية ، وبحث الطرفان وتبادل الآراء مع بعضهما البعض في إطار التبادل الدوري لوجهات النظر المتعلقة بالمستجدات في سوريا ، وهذا جزء من العملية الدبلوماسية الذي يتم تنفيذه في سياق التطورات في سوريا وما زال .