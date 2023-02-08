فرق الإغاثة بتركيا تواصل بحثها عن الناجين لليوم الـ3 على التوالي

العالم - خاص بالعالم

تواصل فرق الانقاذ لليوم الثالث بحثها عن المفقودين ، هنا ومنذ الساعات الاولى لزلزال تركيا المدمر، لا تتوقف محاولات الانقاذ.



تواصل الآلات عملها ثم تصمت فجأة صمت يطلبه رجال الانقاذ لمحاولة سماع اي صوت يخرج من بين الركام يخبرهم ان هناك ناج هنا.

ورغم ما افادت ادارة الطوارئ والكوارث في تركيا أن 100 الف من المتطوعين والمنقذين يتواجدون في الولايات العشرة المنكوبة الا ان اعمال الانقاذ تواجه صعوبات في الوصول للمفقودين نتيجة وجود الاف المباني المدمرة.

مايزيد من الكارثة التي تواجهها تركيا هي استمرار الزلازل الارتدادية والتي زادت عن ال 300 بعضها وصل الى 5.5 على مقياس ريختر وهو يبقي حالة الخوف حاضرة.

هكذا اذا تواصل فرق الانقاذ بحثها عن المفقودين وكلما مر الوقت تضاءلت فرص النجاة لكن الامال تبقى حاضرة في الوصول الى ناجين.

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