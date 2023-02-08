الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

فرق الإغاثة بتركيا تواصل بحثها عن الناجين لليوم الـ3 على التوالي

الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

بلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا أكثر من تسعة آلاف، ونحو53 ألف جريح. في وقت تستمر المساعدات الإغاثية الدولية بالوصول الى المناطق المنكوبة.

العالم - خاص بالعالم

تواصل فرق الانقاذ لليوم الثالث بحثها عن المفقودين ، هنا ومنذ الساعات الاولى لزلزال تركيا المدمر، لا تتوقف محاولات الانقاذ.

تواصل الآلات عملها ثم تصمت فجأة صمت يطلبه رجال الانقاذ لمحاولة سماع اي صوت يخرج من بين الركام يخبرهم ان هناك ناج هنا.

ورغم ما افادت ادارة الطوارئ والكوارث في تركيا أن 100 الف من المتطوعين والمنقذين يتواجدون في الولايات العشرة المنكوبة الا ان اعمال الانقاذ تواجه صعوبات في الوصول للمفقودين نتيجة وجود الاف المباني المدمرة.

مايزيد من الكارثة التي تواجهها تركيا هي استمرار الزلازل الارتدادية والتي زادت عن ال 300 بعضها وصل الى 5.5 على مقياس ريختر وهو يبقي حالة الخوف حاضرة.

هكذا اذا تواصل فرق الانقاذ بحثها عن المفقودين وكلما مر الوقت تضاءلت فرص النجاة لكن الامال تبقى حاضرة في الوصول الى ناجين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

فيديو جديد لإغاثة الهلال الأحمر الإيراني في تركيا

شيخ الأزهر يدعو لـ'انتفاضة عالمية' لإغاثة منكوبي الزلزال

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 8574 قتيلا و49133 جريحا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بانوراما: القوات المسلحة الايرانية والأمن والقوة، ومجالات التعاون بين إيران وروسيا 

أردوغان: عدد قتلى الزلزال تجاوز 9750 شخصا إضافة إلى 53 ألف جريح

باقري كني: فلسطين قضية الامة الاسلامية الاولى

بالفيديو.. فرق الإغاثة بتركيا تواصل بحثها عن الناجين لليوم الـ3 على التوالي

بالفيديو.. البحرين تخسر حصانة الدولة في قضية تجسس على معارضَين

السوداني يتصل بالأسد ويقدم التعازي والمواساة