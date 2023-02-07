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هزة أرضية جديدة شعر بها سكان فلسطين

هزة أرضية جديدة شعر بها سكان فلسطين
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء الثلاثاء، بوقوع هزة أرضية جديدة شعر بها سكان فلسطين.

العالم-فلسطين

وأفاد مراسلنا بأن السكان في منطقة القدس شعروا بالهزة.

وأشار المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إلى أن هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هزة أرضية، ضربت الليلة، فلسطين، وشعر بها المواطنون في عدة محافظات بينها رام الله والبيرة ونابلس.

وأشار مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس إلى أن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم أمس الاثنين، وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 7800 قتيل.

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