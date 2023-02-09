الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
٠٤:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد هاشتاغ..

السعودية تستخدم الرياضة لغسل صورتها.. ورونالدو مثالاً!

الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

بعد كريستيانو رونالدو، عادت قضية دوري الغولف السعودي الى الواجهة مع الكشف عن خلافات واتهامات باستخدام الرياضة للترويج لسياسات ولي العهد محمد بن سلمان، والتغطية على سجل حقوق الانسان في المملكة.

جدل واسع بين الناشطين حول جدوى صرف المليارات على الغسيل الرياضي للتغطية على واقع حقوق الانسان في السعودية. "منظمة سند الحقوقية" غردت على حسابها: يجدر بالحكومة السعودية إصلاح سجلها الحقوقي والالتفات بجدية لقضايا حقوق الإنسان والتوقف فوراً عن الانتهاكات ضد المطالبين بالإصلاح، عوضاً عن محاولة تبيض صورتها من خلال الغسيل الرياضي ومزاعم الانفتاح.

"فهد الغفيلي" علق ايض: ملايين الدولارات التي أُنفقت في الغسيل الرياضي لتلميع صورة ابن سلمان، لو تم إنفاق جزء منها على الخدمات الحقيقية التي تلامس هموم المواطن لانحلت كثير من مشاكله الاجتماعية والمعيشية.

حساب "فيديو الإصلاح" علق بدوره. هل ارتفاع نسبة السرقة وبقية الجرائم بسبب البطالة والدخل المنخفض وارتفاع الأسعار أو السبب أشمل؟ ما رأيك باستضافة كأس أسيا وبصرف المليارات لما يسمى الغسيل الرياضي والبلد بطالة وفقر.

روابط ذات صلة

الاحتلال يخطط لاستغلال رونالدو لإنجاز التطبيع مع السعودية

أجور ساعة من رونالدو تعادل كل ما تجنيه هذه السيدة السعودية خلال شهر!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دمشق تؤكد ترحيبها بكافة المساعدات الإنسانية شريطة عدم تسييسها

المجتمع الدولي يعمل على تسييس كارثة الزلزال في سوريا + فيديو

وصول مساعدات انسانية اقليمية الى سوريا

وزير الدفاع الايراني: لدينا تعاون دفاعي مع مختلف الدول

كارثة الزلزال والموقف الرسمي العربي من محاصرة سوريا

زلزال سوريا وتركيا، كارثة طبيعية غير مسبوقة منذ عقود