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تصاعد عمليات الاسود المنفردة النوعية ضد الاحتلال الاسرائيلي

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

عملية بطولية اخرى تضاف الى سجل العمليات الفلسطينية النوعية ضد المستوطنيين الاسرائيليين، نفذها شاب فلسطيني في القدس المحتلة ما ادى لمقتل وجرح عدد من المستوطنين، حيث تضاربت الانباء بين مصادر فلسطينية واخرى تابعة للاحتلال عن خسائر العملية.

العالم - خاص بالعالم

مصادر مقدسية اوضحت إن المنفذ هاجم بسيارته تجمعا للمستوطنين قرب محطة للحافلات في حي راموت الاستيطاني .

وأضافت أن منفذ العملية هو الشاب المقدسي حسين قراقع من بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، انتظر احتشاد المستوطنين في الموقع قبل دهسهم، حيث استشهد بعد ذلك برصاص الاحتلال.

الاحتلال الاسرائيلي استنفر قواته في القدس المحتلة بعد العملية، كما وصل إلى موقع العملية عدد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين في حكومة الاحتلال ومجموعات من الحريديم المتطرفين.

وباركت الفصائل الفلسطينية العملية ،حيث أكدت حركة حماس أنها تأتي كرد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال وآخرها مجزرة مخيم عقبة جبر.

فيما باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية ،وأكدت أنها تؤكد مرة تلو الأخرى أن الشعب الفلسطيني ماض في مقاومته للاحتلال حتى زواله.

وتشهد القدس المحتلة ومناطق في الضفة واراضي الثماني واربعين من اشهر، عمليات بطولية استثنائية تنفذها الاسود المنفردة في المقاومة الفلسطينية اسفرت عن مصر وجرح عشرات الصهاينة، وذلك ردا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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