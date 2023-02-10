تفاصيل عملية الدهس لمستوطنين في القدس المحتلة

العالم - مراسلون

وأشار الزميل خضر شاهين، الى أنه تم نقل تلك الاصابات الى المشافي الاسرائيلية بعد أن هرعت عشرات سيارات الاسعاف وعشرات الاجهزة الامنية لعناصر الاحتلال الاسرائيلي وفق المصادر الطبية الاسرائيلية والعبرية.

ولفت مراسلنا الى أن العملية وقعت قرب بلدة شمال غرب القدس المحتلة في الشارع المتعارف عليه باسم" راموس" بعد أن نفذ العملية الشاب الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 33 عاما وهو من أصل فلسطيني مقدس وفق المصادر الامنية من بلدة العيسوية قضاء القدس المحتلة.

وأشار شاهين الى اعلان المصادر الطبية باستشهاد منفذ العملية بعد ان استهدف مجموعة كبيرة من المستوطنين المتشددين الذين كانوا يتجمعون في تلك المنطقة

ونوه مراسلنا الى أنه على المستوى السياسي أمر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتوجه مباشرة الى منزل منفذ العملية واغلاقه وافراغه من عائلته وهي السياسة المتبعة من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة.

ووصفت جراح ثلاثة من المصابين بالحرجة، فيما أصيب الباقي بجراح ما بين المتوسطة والخطيرة. وقالت مصادر مقدسية إن المنفذ هاجم بسيارته تجمعا للمستوطنين قرب محطة للحافلات في 'حي راموت الاستيطاني' المقام على أراضي المدينة المحتلة.وأضافت أن منفذ العملية هو شاب مقدسي، حيث انتظر احتشاد المستوطنين في الموقع قبل دهسهم، واستشهد منفذ العملية البطولية جراء إطلاق الرصاص عليه، وإصابته بعدة رصاصات في أنحاء جسده.

وكانت قد اعلنت سلطات كيان الاحتلال ان منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة هو الشاب حسين قراقع من العيساوية ويبلغ من العمر 30 عاما.

وقالت مصادر عبرية ان قراقع هو من نفذ عملية الدهس في القدس المحتلة، ويبدو انه انتظر جيدا محطات الانتظار حتى امتلأت بالمستوطنين وهاجمهم بقوة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال بدأت حملة اعتقالات في صفوف عائلة منفذ قراقع وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أصدر قرارا بإغلاق منزل قراقع وهدمه مباشرة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن منفذ العملية هو فلسطيني من بلدة العيساوية بالقدس يبلغ من العمر 30 عامًا

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه تم تحييد أو قتل منفذ عملية الدهس، والبالغ من العمر 30 عاما، وهو من سكان بلدة العيسوية وأن مواطن فلسطيني قد اصطدم أو قام بعملية دهس بسيارته في محطة حافلات عند مفرق راموت في شارع غولدا مائير شمالي مدينة القدس، وأنه على الفور تم استدعاء مسعفين من نجمة داود الحمراء إلى مكان الحادث وقاموا بعلاج المصابين في مكان الحادث.

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