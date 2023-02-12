امريكا تتحايل علی الشعب السوري المنكوب بدل اغاثته

العالم - مراسلون

على مدار الساعة، تستمر عمليات الاغاثة والمساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة بالتدفق الى المناطق التي اعلنتها دمشق مدنا منكوبة.

وقال عضو البرلمان السوري، رأفت البكار لقناة العالم:"نحن اليوم كشعب سوري نطالب بإلغاء الحصار واعادة الوضع كما كان قبل عام 2011، لأنه فعلاً نحن نتعرض لمأساة. الولايات المتحدة الاميركية سقطت من عالم الانسانية وكل من يساعد الولايات المتحدة قد سقط. اليوم نحن في العالم أمام خيارين، اما الارتقاء بالواقع الانساني ويوجد الكثير من الدول الحليفة والصديقة ارتقت بالواقع الانساني وعملت بما تناديه من انسانية؛ اما الولايات المتحدة الاميركية ومن يدعمها وحلفائها فسقطوا من العالم الانساني".

برد قارس وعالقون بأجساد هزيلة تحت الانقاض واطفال يستصرخون من اجل الحياه فقط، كل ذلك لم يهز مشاعر الولايات المتحدة لجعلها ترفع عقوباتها، بل جمدتها جزئياً وبشكل مؤقت فقط، قرار امريكي مضلل وتحايلي على الواقع الانساني، كما وصفته دمشق.

وقال المستشار بالحكومة السورية، احمد منير:"هناك مواثيق انسانية وقانون دولي انساني يحكم هذه القضية. حاولت امريكا ان تلتف علی هذه الحالة الانسانية. نتمنی وننادي الشعوب بالعالم بأن يبعثوا رسالة مترجمة الی كل الكوكب ان نقف في وجه التعنت والغطرسة الاميركية لرفع العقوبات عن سوريا. نقول لهم ارفعوا العقوبات عن سوريا، فأنم تقتلون الشعب السوري. هذا الشعب يحق له ان يعيش".

بالتوازي مع استمرار واشنطن في عرقلة جهود الانقاذ الانساني لكارثة من اكبر الكوارث الانسانية، يطلق السوريون حملات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرفع الحصار عن بلادهم عبر هاشتاغات (ارفعوا الحصار عن سوريا)، لعله تصل اصواتهم الى اصحاب الضمير في العالم.

أعداد الناجين تقل مع مرور الوقت، الولايات المتحدة ترتكب جريمة انسانية هائلة بحق آلاف السوريين العالقين الان تحت الركام وهي وراء منعهم من التقاط انفاسهم وعيش حياتهم مع أحبائهم.