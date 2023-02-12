تحذير من الصحة العالمية لسوريا في أعقاب الزلزال

العالم - سوریا

وقال ممثلو المنظمة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد في دمشق، "الظروف في سوريا صعبة ونخشى انتشار أمراض معدية قد تنشأ مثل الكوليرا والحصبة"، وأضافت المنظمة أن، "هناك إمكانية وصول محدودة إلى سوريا لإيصال المساعدات ما يؤثر على المنظومة الصحية". ‏

وبسؤال ممثلي المنظمة عن الفارق بين تبعات أزمة الزلزال في سوريا وتركيا، قال مسؤولو المنظمة إن، "‏الكثير يعتمد على الكارثة نفسها والكثافة السكانية وما إذا كانت الهزة حدثت في وقت الليل أو النهار".

وأردف ممثلو المنظمة بأن، "تركيز المؤتمر كان على سوريا بشكل خاص" موضحين أن "‏الكارثة في كل البلدين ضخمة لكن الفرق هو التعداد السكاني والكثافة السكانية".

وأشار مسؤولو المنظمة الأممية إلى أن "الكارثة تجاوزت قدرات الجميع وهناك حاجة للمعدات الثقيلة ومعدات الرفع"، محذرين من "‏إذا لم تتواجد الخبرات والمعدات سيكون الوضع صعبا خاصة فيما يتعلق في التعامل مع الجثث".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين 6 فبراير/ شباط، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.

ووفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939، ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.